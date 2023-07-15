«ПСЖ» готов включить своего нападающего в сделку по Влаховичу

«ПСЖ» придумал, как сбить цену на форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от La Gazzetta dello Sport, парижане готовы включить в сделку своего нападающего Уго Экитике.

Напомним, «Ювентус» требует за своего нападающего в районе 80 миллионов евро. На замену сербу туринский клуб собирается приобрести у лондонского «Челси» нападающего Ромелу Лукаку, который ранее выступал в Серии А за «Интер». Тем не менее, учитывая ценник бельгийца в размере 40 миллионов евро, «Ювентус» вполне может рассмотреть кандидатуру Экитике.

Уго в своём дебютном сезоне за «ПСЖ» отметился тремя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Франции, будучи игроком запаса.