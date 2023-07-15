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Чемпионат Италии. Серия А

Два европейских клуба интересуются Шомуродовым

15 Июля 2023 • 11:58 Комментировать

Узбекский форвард Элдор Шомуродов, правами на которого владеет «Рома», имеет два варианта продолжения карьеры.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», в услугах нападающего заинтересованы два европейских коллектива. Речь идет о «Лечче» и «Жироне». Римский клуб, в свою очередь, готов отправить Элдора в аренду с правом последующего выкупа. Трудовой договор нападающего с «волками» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний форвард играл на правах аренды за «Специю». Шомуродов принял участие в 16 матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лечче Жирона Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
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