Два европейских клуба интересуются Шомуродовым

Узбекский форвард Элдор Шомуродов, правами на которого владеет «Рома», имеет два варианта продолжения карьеры.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», в услугах нападающего заинтересованы два европейских коллектива. Речь идет о «Лечче» и «Жироне». Римский клуб, в свою очередь, готов отправить Элдора в аренду с правом последующего выкупа. Трудовой договор нападающего с «волками» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний форвард играл на правах аренды за «Специю». Шомуродов принял участие в 16 матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.