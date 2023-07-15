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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» покупает нападающего, оформившего покер в ворота «Реала»

15 Июля 2023 • 10:49 Комментировать

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Тати Кастельянос продолжит карьеру в европейском чемпионате. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, новым местом работы 24-летнего аргентинского футболиста станет римский «Лацио».

По сведениям инсайдера, итальянский клуб заплатит за трансфер игрока 15 миллионов евро. Кастельянос пройдет медицинское обследование на следующей неделе, после чего заключит трудовое соглашение с «орлами».

В минувшем сезоне форвард играл в аренде за «Жирону». Он провел 37 матчей и отметился 14 голами. В поединке против «Реала» аргентинец записал на свой счет четыре забитых мяча.

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