«Ювентус» сперва хочет избавиться от трёх полузащитников, прежде чем попытаться купить Кесси

Туринский «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику каталонской «Барселоны» Франку Кесси, которого руководство готово отпустить этим летом. По информации от инсайдера Габриэля Санса, «старая синьора» сперва хочет избавиться от трёх полузащитников, прежде чем обращаться к «Барселоне» за трансфером 26-летнего ивуарийца.

В данный момент в списке на выход «Ювентус» держит таких хавбеков, как Уэстон Маккенни, Денис Закария и Артур Мело. Последний близок к уходу на правах аренды с правом выкупа в «Фиорентину», но первые двое ещё не нашли себе новый клуб.

Сам Кесси открыт к возвращению в Серию А, где ранее выступал в составе «Милана» и «Аталанты». Его трансфер оценивается в 35 миллионов евро.