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Трансфер Влаховича в «ПСЖ» зависит от будущего Мбаппе

15 Июля 2023 • 09:28 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может перебраться в французский «ПСЖ», но этот трансфер зависит от одного события. По информации от Il Corriere dello Sport, парижане не будут пытаться приобрести серба, если сначала не продадут Килиана Мбаппе, которого в последнее время часто связывают с мадридским «Реалом».

«ПСЖ» сейчас является самым реальным претендентом на Влаховича, ведь интерес других клубов нельзя назвать предметным. Тем не менее, для начала парижскому клубу необходимо расстаться с Мбаппе, у которого через год истекает контракт.

Влахович оценивается в сумму около 80 миллионов евро. Душан выступает за «Ювентус» с января 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Килиан Мбаппе Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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