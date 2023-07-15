Трансфер Влаховича в «ПСЖ» зависит от будущего Мбаппе

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может перебраться в французский «ПСЖ», но этот трансфер зависит от одного события. По информации от Il Corriere dello Sport, парижане не будут пытаться приобрести серба, если сначала не продадут Килиана Мбаппе, которого в последнее время часто связывают с мадридским «Реалом».

«ПСЖ» сейчас является самым реальным претендентом на Влаховича, ведь интерес других клубов нельзя назвать предметным. Тем не менее, для начала парижскому клубу необходимо расстаться с Мбаппе, у которого через год истекает контракт.

Влахович оценивается в сумму около 80 миллионов евро. Душан выступает за «Ювентус» с января 2022 года.