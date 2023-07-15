«Ювентус» может расстаться с защитником

24-летний итальянский защитник Лука Пеллегрини, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может продолжить карьеру в римском «Лацио». Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, руководство столичного клуба собирается арендовать игрока на следующий сезон с возможностью выкупа за восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Лука поиграл в аренде за «Айнтрахт» и «Лацио». Защитник принял участие в 22 поединках, в которых получил шесть желтых карточек.

Трудовое соглашение Пеллегрини со «старой синьорой» рассчитано до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.