Миранчук поехал на сборы с «Аталантой»

Делегация «Аталанты» отправилась на предсезонные сборы, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Вместе с командой из Бергамо поехал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Сборы «Аталанты» пройдут в Клузоне с 14 по 22 июля. В этот отрезок команда сыграет два контрольных поединка с местными любительскими командами и матч со швейцарским «Локарно».

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 31 поединке, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его трудовой договор с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года.