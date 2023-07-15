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Чемпионат Италии. Серия А

Клозе: «Сейчас важны только деньги»

15 Июля 2023 • 04:32 Комментировать

Бывший голеадор немецкой сборной Мирослав Клозе считает, что футбол превратился в спорт, в котором роль играют только деньги. Подтверждением своих наблюдений он называет трансфер сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича в Саудовскую Аравию.

- Сейчас важны только деньги. А я понимал этот спорт иначе, в нем важны, прежде всего, победы. Я никогда не играл ради денег. В Европе важны результаты, а не деньги. Да, я покинул Германию, но ради Италии, хотелось подучить язык, посмотреть там жизнь, и, в конце концов, попробовать Серию А, - цитирует слова Клозе итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Клозе
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