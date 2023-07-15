Пулишич: «После разговора с Пиоли я понял, что действительно нужен «Милану»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, как прошёл его диалог с рулевым команды Стефано Пиоли.

Американский игрок перешёл в «Милан» из лондонского «Челси», подписав контракт до 2027 года. Трансфер обошёлся «россонери» в 20 млн евро.

«Беседуя с тренером, я понял, что он по-настоящему хочет видеть меня в команде, что я вписываюсь в его планы. Я услышал от него именно то, что хотел услышать. Как и любой футболист, я хочу иметь возможность проявлять себя, и здесь я почувствовал себя нужным. При этом, конечно, я понимаю, что свой шанс нужно заслужить усердной работой на тренировках», – заявил в интервью ESPN 24-летний новичок «Милана».