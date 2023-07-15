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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин: «Ддя нас важен турнир в США»

15 Июля 2023 • 01:51 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин признался, что для него важен турнир в США, в котором его команда сыграет с испанскими грандами «Барселоной» и «Реалом», а также «Миланом». Первый матч состоится двадцать третьего июля, «Ювентус» сыграет в этот день с каталонской «Барселоной».

- Это важный турнир, так как мы хотим хорошо начать сезон. Мы - «Ювентус», и у нас победный менталитет. Матч с «Барселоной» станет хорошим тестом. Думаю, мы заслужили приглашение на такой турнир, - цитирует слова Мойзе Кина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Прошлый сезон Серии А «Ювентус» закончил только на пятом месте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин
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