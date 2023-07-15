«Милан» предложит Меньяну новый контракт с увеличением зарплаты

Голкипер «Милана» Майк Меньян обсудит с клубом продление контракта.

Действующий договор француза истекает не слишком скоро – в июне 2026 года, – однако в «Милане» убеждены, что своей игрой 28-летний футболист полностью заслужил улучшенное соглашение. По сведениям инсайдера Николо Скиры, в ближайшее время клуб проведёт встречу с агентом Меньяна для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что вратарю будет предложен контракт, рассчитанный до 2028 года, с увеличением зарплаты до 5 млн евро в год.

В прошедшем сезоне Майк Меньян провёл 29 матчей за команду Стефано Пиоли, пропустив 27 голов.