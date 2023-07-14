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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен и Кварацхелия не поедут на сборы с «Наполи»

14 Июля 2023 • 22:09 Комментировать

Полузащитник Хвича Кварацхелия и нападающий Виктор Осимхен не поедут на предсезонные сборы с «Наполи».

Как сообщает Football Italia, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен не были включены в заявку на предсезонные сборы «Наполи» в Димаро, они получат несколько дополнительных выходных так как они закончили сезон 2022/23 позже большинства своих одноклубников, сыграв за национальные сборные.

«Наполи» будет тренироваться в Димаро с 14 по 25 июля. Новый главный тренер Руди Гарсия вызвал 26 игроков на предсезонный тренировочный сбор «Наполи».

Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2022/23, забив 26 голов в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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