Осимхен и Кварацхелия не поедут на сборы с «Наполи»

Полузащитник Хвича Кварацхелия и нападающий Виктор Осимхен не поедут на предсезонные сборы с «Наполи».

Как сообщает Football Italia, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен не были включены в заявку на предсезонные сборы «Наполи» в Димаро, они получат несколько дополнительных выходных так как они закончили сезон 2022/23 позже большинства своих одноклубников, сыграв за национальные сборные.

«Наполи» будет тренироваться в Димаро с 14 по 25 июля. Новый главный тренер Руди Гарсия вызвал 26 игроков на предсезонный тренировочный сбор «Наполи».

Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2022/23, забив 26 голов в 32 матчах.