«Фиорентина» приобрела у «Эмполи» 22-летнего левого защитника Фабиано Паризи. Об этом официально рапортует сайт «фиалок».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер защитника в 10 млн евро. Также источник сообщает, что стороны подписали трудовой договор на пять лет.

В активе 22-летнего футболиста в минувшем сезоне набралось 34 игры в Серии А и в Кубке Италии. В них оборонец оформил два гола и отдал два ассиста.

Напомним, что прошедший сезон «фиалки» завершили на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» финишировал 14-м.

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