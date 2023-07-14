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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» купила защитника «Эмполи» официально

14 Июля 2023 • 21:34 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
20.08 19:00

«Фиорентина» приобрела у «Эмполи» 22-летнего левого защитника Фабиано Паризи. Об этом официально рапортует сайт «фиалок».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер защитника в 10 млн евро. Также источник сообщает, что стороны подписали трудовой договор на пять лет.

В активе 22-летнего футболиста в минувшем сезоне набралось 34 игры в Серии А и в Кубке Италии. В них оборонец оформил два гола и отдал два ассиста.

Напомним, что прошедший сезон «фиалки» завершили на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» финишировал 14-м.

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Эмполи Фиорентина трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Фабиано Паризи
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