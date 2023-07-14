«Ювентус» нашёл нового форварда

Швейцарский форвард Ноа Окафор, правами на которого владеет «РБ Зальцбург», может сменить чемпионат Австрии на итальянскую Серию А. В подписании 23-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус».

По сведениям журналистов Todofichajes, руководство «старой синьоры» готово заплатить за трансфер Окафора 15 миллионов евро. В свою очередь австрийская сторона хочет выручить больше денег с продажи одного из своих лидеров.

Ноа связан трудовыми обязательствами с «быками» до конца июня следующего года.

В минувшем сезоне Окафор провел в чемпионате Австрии 21 матч. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи.