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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл нового форварда

14 Июля 2023 • 13:53 Комментировать

Швейцарский форвард Ноа Окафор, правами на которого владеет «РБ Зальцбург», может сменить чемпионат Австрии на итальянскую Серию А. В подписании 23-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус».

По сведениям журналистов Todofichajes, руководство «старой синьоры» готово заплатить за трансфер Окафора 15 миллионов евро. В свою очередь австрийская сторона хочет выручить больше денег с продажи одного из своих лидеров.

Ноа связан трудовыми обязательствами с «быками» до конца июня следующего года.

В минувшем сезоне Окафор провел в чемпионате Австрии 21 матч. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ред Булл Зальцбург трансферы футбола - лето 2023 Ноа Окафор
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