Берарди интересен клубу из Саудовской Аравии, но игрок хочет выступать в Лиге чемпионов

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди стал объектом интереса команды из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец является серьёзным вариантом для усиления одного из местных клубов, имя которого пока не сообщается.

Тем не менее, источник утверждает, что сам Берарди пока не горит желанием переходить в команду из Саудовской Аравии. Доменико по-прежнему мечтает выступать в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны туринского «Ювентуса», но «старая синьора» в следующим сезоне не сыграет в самом престижном еврокубке.

28-летний Берарди в прошлом сезоне отметился 12 голами и 7 ассистами в Серии А.