Амрабат готов перейти только в три клуба

Хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат намерен сменить клубную прописку. Он уже уведомил руководство флорентийского клуба о том, что собирается покинуть команду в текущее трансферное окно.

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, полузащитник заинтересован в трансфере в три клуба. Софьян готов рассмотреть предложения от мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Амрабат провел 29 поединков, в которых сделал одну голевую передачу и получил 11 желтых карточек. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.