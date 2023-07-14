Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Амрабат готов перейти только в три клуба

14 Июля 2023 • 09:23 Комментировать

Хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат намерен сменить клубную прописку. Он уже уведомил руководство флорентийского клуба о том, что собирается покинуть команду в текущее трансферное окно.

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, полузащитник заинтересован в трансфере в три клуба. Софьян готов рассмотреть предложения от мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Амрабат провел 29 поединков, в которых сделал одну голевую передачу и получил 11 желтых карточек. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
09:52 · Италия. Серия А
Берарди интересен клубу из Саудовской Аравии, но игрок хочет выступать в Лиге чемпионов
09:38 · Нидерланды. Эредивизие
Де Кетеларе интересен команде из Эредивизи
09:23 · Италия. Серия А
Амрабат готов перейти только в три клуба
07:47 · Италия. Серия А
«Фенербахче» покупает экс-игрока ЦСКА за 10 млн евро
07:36 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал два трансфера
07:26 · Италия. Серия А
Спинаццола получил предложение из Саудовской Аравии
03:02 · Италия. Серия А
Пулишич: «Леау – невероятный игрок»
02:43 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» сделал выбор между Коло-Муани и Влаховичем слухи
02:06 · Италия. Серия А
Клуб Серии А начал переговоры по Паредесу
01:28 · Германия. Бундеслига
Госенс договорился с клубом Бундеслиги
01:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» не собирается избавляться от Алекса Сандро
00:43 · Италия. Серия А
Гранд Серии А связался с «Барселоной» по вопросу трансфера Кесси
00:26 · Англия. Премьер-лига
Онана уже попрощался с «Интером», трансфер в «Манчестер Юнайтед» закроют в ближайшие часы
00:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» нацелилась на полузащитника «Ювентуса»
00:07 · Италия. Серия А
Два клуба Серии А готовы пригласить Бонуччи слухи
Все новости
Рекомендуем