«Фенербахче» покупает экс-игрока ЦСКА за 10 млн евро

Бразильский защитник Родриго Бекао, поигравший в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА, близок к трансферу в Турцию. В его подписании заинтересован стамбульский «Фенербахче».

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, стороны провели переговоры и договорились о трансфере. «Удинезе», владеющий правами на Бекао, выручит с продажи игрока десять миллионов евро. Контракт южноамериканца с клубом рассчитан до лета следующего года.

Напомним, что Родриго выступал за ЦСКА в сезоне-2018/2019 на правах аренды. В общей сложности защитник провел в составе «армейского» коллектива 36 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.