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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» запланировал два трансфера

14 Июля 2023 • 07:36 Комментировать

Миланский «Интер» планирует расстаться с немецким защитником Робином Госенсом в текущее трансферное окно. Как сообщил инсайдер Николо Скира, вырученные деньги «нерадзурри» хотят потратить на подписание Карлоса Аугусто, представляющего «Монцу».

Бразилец провел предварительные переговоры с миланцами и договорился о подписании трудового договора. Стороны согласовали контракт до 2028 года. Заработная плата Аугусто в «Интере» составит 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Карлос поучаствовал в 35 поединках чемпионата Италии, в которых стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монца Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023 Карлос Аугусто
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