«Интер» запланировал два трансфера

Миланский «Интер» планирует расстаться с немецким защитником Робином Госенсом в текущее трансферное окно. Как сообщил инсайдер Николо Скира, вырученные деньги «нерадзурри» хотят потратить на подписание Карлоса Аугусто, представляющего «Монцу».

Бразилец провел предварительные переговоры с миланцами и договорился о подписании трудового договора. Стороны согласовали контракт до 2028 года. Заработная плата Аугусто в «Интере» составит 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Карлос поучаствовал в 35 поединках чемпионата Италии, в которых стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач.