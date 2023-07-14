Спинаццола получил предложение из Саудовской Аравии

Руководство саудовского «Аль-Шабаба» сделало предложение защитнику «Ромы» Леонардо Спинаццоле. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, представитель чемпионата Саудовской Аравии уже вступил в переговоры с представителями итальянского латераля. Клуб предложил Спинаццоле долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.

Леонардо выступает за римский коллектив с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в десять миллионов евро.