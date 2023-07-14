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Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич: «Леау – невероятный игрок»

14 Июля 2023 • 03:02 Комментировать
Болонья
...
Милан
20.08 19:00

Новичок «Милана» Кристиан Пулишич поделился мнением о новых одноклубниках.

Переход 24-летнего игрока из «Челси» в стан «россонери» был официально подтверждён в четверг, вскоре после чего американец пообщался с журналистами.

«Рафаэл Леау – невероятный игрок. Он очень опасен у чужих ворот и всегда знает, что делать. Мне не терпится сыграть вместе с ним. Хочу помогать команде в атаке.

Приятно снова видеть Рубена [Лофтуса-Чика], Фикайо [Томори] и Оливье [Жиру], которых я знаю со времён «Челси». Томори очень прибавил, выступая за «Милан», и я уже обсуждал с ним свой переход, как и с Жиру», – приводит TMW слова Пулишича.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Оливье Жиру Рубен Лофтус-Чик Кристиан Пулишич Фикайо Томори Рафаэл Леау
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