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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки назвал главного претендента на титул в новом розыгрыше Серии А

13 Июля 2023 • 23:51 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Легендарный экс-наставник Арриго Сакки рассказал, кого считает фаворитом предстоящего сезона Серии А.

В минувшем розыгрыше обладателем Скудетто стал «Наполи», на 16 очков опередивший главного преследователя – «Лацио».

«Как правило, фаворитом является команда, выигравшая чемпионат в предыдущем сезоне. Так было с «Миланом» в прошлом году, теперь это распространится и на «Наполи», но я не уверен, что в этот раз такая логика уместна. Думаю, серьёзным кандидатом на Скудетто можно считать «Интер», у которого, возможно, наилучшие шансы среди всех, включая «Наполи», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Сакки.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Арриго Сакки
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