Сакки назвал главного претендента на титул в новом розыгрыше Серии А

Легендарный экс-наставник Арриго Сакки рассказал, кого считает фаворитом предстоящего сезона Серии А.

В минувшем розыгрыше обладателем Скудетто стал «Наполи», на 16 очков опередивший главного преследователя – «Лацио».

«Как правило, фаворитом является команда, выигравшая чемпионат в предыдущем сезоне. Так было с «Миланом» в прошлом году, теперь это распространится и на «Наполи», но я не уверен, что в этот раз такая логика уместна. Думаю, серьёзным кандидатом на Скудетто можно считать «Интер», у которого, возможно, наилучшие шансы среди всех, включая «Наполи», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Сакки.