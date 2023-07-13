История защитника Леонардо Бонуччи в «Ювентусе» подошла к концу.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» принял решение о будущем Леонардо Бонуччи в команде. По данным журналиста, итальянский защитник больше не рассматривается как часть проекта клуба и исключен из основного состава.

Бонуччи теперь будет доступен на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже определился с игроком, который будет носить капитанскую повязку в следующем сезоне.

Бонуччи провел за «Ювентус» 502 матча, в которых забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.