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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи исключён из основного состава «Ювентуса» слухи

13 Июля 2023 • 22:08 Комментировать

История защитника Леонардо Бонуччи в «Ювентусе» подошла к концу.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» принял решение о будущем Леонардо Бонуччи в команде. По данным журналиста, итальянский защитник больше не рассматривается как часть проекта клуба и исключен из основного состава.

Бонуччи теперь будет доступен на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже определился с игроком, который будет носить капитанскую повязку в следующем сезоне.

Бонуччи провел за «Ювентус» 502 матча, в которых забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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