Алексей Миранчук начнёт сборы с «Аталантой»

Российский полузащитник Алексей Миранчук отправится на первый сбор вместе с «Аталантой».

По информации «Спорт-Экспресса», первые учебно-тренировочные занятия «Аталанты» пройдут с 14 по 22 июля. За это время клуб из Бергамо проведет сразу три контрольных поединка.

Минувший сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в «Торино». В составе туринской команды Миранчук сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором шести результативных передач. Контракт хавбека с «Аталантой» рассчитан до следующего лета.

Ранее сообщалось, что «Торино» и «Верона» заинтересованы в приглашении футболиста, но оба клуба не готовы платить запрашиваемую сумму «Аталанте» (10-12 мл евро).