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Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич прокомментировал переход в «Милан»

13 Июля 2023 • 21:09 Комментировать

На пресс-конференции, транслировавшейся на официальном канале «Милана», Пулишич выразил свою радость от перехода в итальянский клуб.

Пулишич отметил, что его переход в «Милан» дает ему возможность помочь команде выигрывать титулы, включая Лигу чемпионов, и что он стремится вспомнить чувство победы в этом престижном турнире

Кроме того, Пулишич подчеркнул, что тренер «Милана» Стефано Пиоли предложил ему игру в формации 4-3-3, что стало дополнительной мотивацией для его перехода.

Пулишич перешел в «Милан» за 20 миллионов евро. После прохождения медицинского обследования, Пулишич подписал контракт до 2027 года с возможностью продления на еще один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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