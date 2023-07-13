«Милан» посредством своего официального сайта объявил о трансфере Кристиана Пулишича. Американский полузащитник подписал с «россонери» контракт, рассчитанный до конца июня 2027 года. В нём прописана опция продления ещё на один сезон.

Четыре последних сезона Пулишич провёл в «Челси». За клуб из Лондона американец провёл 145 официальных матчей, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.

В прошлом чемпионате Италии «Милан» занял четвёртое место. Команда Стефано Пиоли получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, что сезон 2023/2024 в Серии А стартует во второй половине августа.