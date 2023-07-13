Защитник «Удинезе» Родриго Бекао близок к переходу в «Фенербахче». Российскому зрителю игрок знаком по выступлениям за ЦСКА (2018-2019).

Как стало известно журналисту Николо Скире, на данный момент стороны находятся в процессе переговоров. Турецкий клуб рассчитывает приобрести бразильца за восемь миллионов евро. Отмечается, что в сделку «Фенербахче» планирует внести бонусную выплату для «Удинезе».

Контракт 27-летнего футболиста с турецким грандом будет рассчитан до 2027 года. Заработная плата Бекао составит почти два миллиона евро в год.

В сезоне-2022/23 защитник провел 28 матчей в Серии А, забил два гола и сделал один ассист.