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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист ЦСКА Бекао может перебраться в «Фенербахче» слухи

13 Июля 2023 • 19:37 Комментировать

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао близок к переходу в «Фенербахче». Российскому зрителю игрок знаком по выступлениям за ЦСКА (2018-2019).

Как стало известно журналисту Николо Скире, на данный момент стороны находятся в процессе переговоров. Турецкий клуб рассчитывает приобрести бразильца за восемь миллионов евро. Отмечается, что в сделку «Фенербахче» планирует внести бонусную выплату для «Удинезе».

Контракт 27-летнего футболиста с турецким грандом будет рассчитан до 2027 года. Заработная плата Бекао составит почти два миллиона евро в год.

В сезоне-2022/23 защитник провел 28 матчей в Серии А, забил два гола и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фенербахче Родриго Бекао трансферы футбола - лето 2023
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