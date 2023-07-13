​Погба сказал «нет» «Аль-Иттихаду»

Полузащитник Поль Погба отказался от летнего перехода в «Аль-Иттихад». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Николо Скира. По его данным, только после отказа Погба саудовский клуб начал переговоры по трансферу Фабиньо из «Ливерпуля».

Ранее информация об отказе Погба «Аль-Иттихаду» уже поступала в прессу. Тогда сообщалось, что француз не хочет покидать Европу, поскольку настроен выступить за сборную Франции на чемпионате Европы в 2024 году.

Полю Погба 30 лет. В сезоне 2022/2023 француз почти не играл за «Ювентус» из-за проблем со здоровьем.