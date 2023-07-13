Де Кетеларе намерен остаться в «Милане»

Бельгийский полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе не планирует покидать состав «россонери» этим летом.

По информации журналиста Саши Тавольери, плеймейкер хочет остаться в ростере полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграть стартовую позицию на постоянной основе. Тем не менее наставник команды Стефано Пиоли и руководство «Милана» придерживаются другого мнения и обсуждают переход игрока с несколькими клубами. Наиболее конкретное предложение пока что сделала английская «Астон Вилла», которая предлагает за Шарля 25 миллионов евро.

Де Кетеларе выступает за «Милан» с прошлого августа. На счету игрока 32 матча в рамках Серии А и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего полузащитника в 22 миллиона евро.