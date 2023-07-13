Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» отказался от экс-игрока «Барселоны», «Рома» думает

13 Июля 2023 • 17:30 Комментировать

«Милан» отказался от идеи с подписанием форварда Адама Траоре. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний футболист не перейдёт в стан «россонери», ведь у клуба сейчас другие приоритеты.

Что касается «Ромы», которую тоже связывали с Траоре, то клуб был проинформирован об условиях возможной сделки. При этом «волки» ещё не направляли футболисту официальное предложение.

Как известно, Адама Траоре в настоящий момент числится в списке свободных агентов. У экс-игрока «Барселоны» недавно истёк срок трудового соглашения с «Вулверхэмптоном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Адама Траоре трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
17:49 · Италия. Серия А
​Погба сказал «нет» «Аль-Иттихаду»
17:30 · Италия. Серия А
Де Кетеларе намерен остаться в «Милане»
17:30 · Италия. Серия А
​«Милан» отказался от экс-игрока «Барселоны», «Рома» думает
15:48 · Италия. Серия А
​Президент «Лацио»: «Иммобиле мне как сын, он не продаётся, но за 50 миллионов…»
15:38 · Италия. Серия А
​Иммобиле может перейти в клуб из Саудовской Аравии
15:22 · Италия. Серия А
«Рома» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» всё ещё пытается убедить Томаса Парти в переходе
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен, что получит 25 миллионов евро за Маккенни, игрок интересен клубу из АПЛ
14:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» после Евро-2020 мог продать Кьезу за 100 миллионов евро, но отказался
14:44 · Италия. Серия А
«Милан» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уже ведёт переговоры с «Аталантой» по трансферу Хёйлунна
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не устраивает предложение «Интера» в 30 миллионов евро за Лукаку
13:53 · Италия. Серия А
Моуринью выбрал нападающего для «Ромы»
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Амрабату, но есть одна проблема
13:21 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Интера» вылетел в Англию, чтобы согласовать продажу Онана 1
Все новости
Рекомендуем