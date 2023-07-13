​«Милан» отказался от экс-игрока «Барселоны», «Рома» думает

«Милан» отказался от идеи с подписанием форварда Адама Траоре. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний футболист не перейдёт в стан «россонери», ведь у клуба сейчас другие приоритеты.

Что касается «Ромы», которую тоже связывали с Траоре, то клуб был проинформирован об условиях возможной сделки. При этом «волки» ещё не направляли футболисту официальное предложение.

Как известно, Адама Траоре в настоящий момент числится в списке свободных агентов. У экс-игрока «Барселоны» недавно истёк срок трудового соглашения с «Вулверхэмптоном».