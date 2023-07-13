Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Лацио»: «Иммобиле мне как сын, он не продаётся, но за 50 миллионов…»

13 Июля 2023 • 15:48 Комментировать

Клаудио Лотито, занимающий должность президента «Лацио», отреагировал на информацию о том, что один из саудовских клубов хочет подписать форварда Чиро Иммобиле.

«Я не получил официальных предложений по Иммобиле. Он мне как сын, он не продаётся. Единственный способ соблазнить меня на продажу Чиро было бы предложение на 50 миллионов евро. И то я не уверен, что согласился бы на трансфер даже за такую сумму», - сказал Лотито Messaggero.

33-летний Чиро Иммобиле играет за «Лацио» с конца июля 2016 года. В 297 официальных матчах за клуб форвард забил 196 голов и отдал 53 голевых паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Чиро Иммобиле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
15:48 · Италия. Серия А
​Президент «Лацио»: «Иммобиле мне как сын, он не продаётся, но за 50 миллионов…»
15:38 · Италия. Серия А
​Иммобиле может перейти в клуб из Саудовской Аравии
15:22 · Италия. Серия А
«Рома» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» всё ещё пытается убедить Томаса Парти в переходе
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен, что получит 25 миллионов евро за Маккенни, игрок интересен клубу из АПЛ
14:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» после Евро-2020 мог продать Кьезу за 100 миллионов евро, но отказался
14:44 · Италия. Серия А
«Милан» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уже ведёт переговоры с «Аталантой» по трансферу Хёйлунна
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не устраивает предложение «Интера» в 30 миллионов евро за Лукаку
13:53 · Италия. Серия А
Моуринью выбрал нападающего для «Ромы»
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Амрабату, но есть одна проблема
13:21 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Интера» вылетел в Англию, чтобы согласовать продажу Онана 1
13:17 · Англия. Премьер-лига
Дин Хендерсон может стать основным в «Манчестер Юнайтед», если клуб не купит Онана
12:16 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет купить игрока из Серии А
11:46 · Италия. Кубок
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Барселоны», если Погба будет продан
Все новости
Рекомендуем