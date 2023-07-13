​Президент «Лацио»: «Иммобиле мне как сын, он не продаётся, но за 50 миллионов…»

Клаудио Лотито, занимающий должность президента «Лацио», отреагировал на информацию о том, что один из саудовских клубов хочет подписать форварда Чиро Иммобиле.

«Я не получил официальных предложений по Иммобиле. Он мне как сын, он не продаётся. Единственный способ соблазнить меня на продажу Чиро было бы предложение на 50 миллионов евро. И то я не уверен, что согласился бы на трансфер даже за такую сумму», - сказал Лотито Messaggero.

33-летний Чиро Иммобиле играет за «Лацио» с конца июля 2016 года. В 297 официальных матчах за клуб форвард забил 196 голов и отдал 53 голевых паса на партнёров.