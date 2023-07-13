«Рома» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»

«Рома» хочет взять в аренду у «ПСЖ» полузащитника Ренату Саншеша. По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» уже начали переговоры по трансферу португальца. Хавбеку уже ясно дали понять, что он не входит в планы нового тренера Луиса Энрике.

Сам Саншеш хотел бы остаться в «ПСЖ», но руководство клуба не разделяет его желание. Футболист пополнил ряды команды лишь прошлым летом, когда перебрался из «Лилля». Тем не менее, заиграть в Париже Ренату не удалось. Полузащитник часто страдал от травм и не смог выйти на оптимальный уровень.

Саншеш за свою карьеру также успел поиграть за лиссабонскую «Бенфику» и мюнхенскую «Баварию».