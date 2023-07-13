«Ювентус» после Евро-2020 мог продать Кьезу за 100 миллионов евро, но отказался

Туринский «Ювентус» после Евро-2020 получил сразу несколько предложений в размере около 100 миллионов евро по трансферу нападающего Федерико Кьезы, который сыграл важную роль в победе «скуадры адзурры» на европейском первенстве.

По информации от журналиста Николы Баличе, около 100 миллионов евро за Кьезу были готовы предложить такие клубы, как «Бавария», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Тем не менее, парижане отказались от продажи.

Напомним, вскоре после Евро-2020 Кьеза получил травму, из-за которой пропустил около года. Теперь «Ювентус» пытается продать игрока хотя бы за 40-50 миллионов евро.