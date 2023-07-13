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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона»

13 Июля 2023 • 14:44 Комментировать

«Милану» интересен вингер французского «Лиона» Брэдли Баркола, который также находится на радаре у «ПСЖ». По информации от журналиста Даниэля Лонго, «россонери» недавно обсуждали трансфер футболиста с агентом Жорже Мендешем.

Источник сообщает, что из-за высокой конкуренции со стороны «ПСЖ» трансфер Баркола в «Милан» в данный момент выглядит маловероятным. Напомним, ранее игрок также был интересен немецкому «РБ Лейпцигу».

20-летний Баркола оценивается «Трансфермарктом» в 18 миллионов евро. Молодой футболист способен закрыть любую позицию в атаке. На его счету 5 голов и 9 ассистов за «Лион» в прошлом розыгрыше чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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