«Милан» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона»

«Милану» интересен вингер французского «Лиона» Брэдли Баркола, который также находится на радаре у «ПСЖ». По информации от журналиста Даниэля Лонго, «россонери» недавно обсуждали трансфер футболиста с агентом Жорже Мендешем.

Источник сообщает, что из-за высокой конкуренции со стороны «ПСЖ» трансфер Баркола в «Милан» в данный момент выглядит маловероятным. Напомним, ранее игрок также был интересен немецкому «РБ Лейпцигу».

20-летний Баркола оценивается «Трансфермарктом» в 18 миллионов евро. Молодой футболист способен закрыть любую позицию в атаке. На его счету 5 голов и 9 ассистов за «Лион» в прошлом розыгрыше чемпионата Франции.