Моуринью выбрал нападающего для «Ромы»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за туринский «Ювентус».

По сообщениям журналистов Corriere dello Sport, в подписании испанского футболиста заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист обозначил Альваро приоритетным вариантом для усиления атакующей линии «волков».

Ценник Мораты составляет 20 миллионов евро. Контракт нападающего с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Альваро провел 36 поединков в Ла Лиге, записав на свой счет 13 голов и два ассиста.