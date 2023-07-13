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Дест получит ещё один шанс в «Барселоне»

13 Июля 2023 • 10:51 Комментировать

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест получит ещё один шанс закрепиться в команде. По информации от инсайдера Феррана Мартинеса, американский фуллбек обладает необходимыми навыками, которые хотел бы видеть в игроке подобного амплуа главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандеса. Источник сообщает, что наставник «сине-гранатовых» намерен оценить уровень игрока на предсезонных сборах.

Напомним, «Барселоне» сейчас нужен правый защитник, но из-за финансовых проблем клуб не может найти достойного кандидата, который был бы доступен на рынке за приемлемую цену. Одним из выходов как раз является Дест, который провёл прошлый сезон на правах аренды в «Милане».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест
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