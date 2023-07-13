«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Аталанты»

Туринский «Ювентус» ищет варианты для усиления центральной линии полузащиты. Ранее клуб хотел приобрести у «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, но серб в конечном итоге за 40 миллионов евро перебрался в «Аль-Хиляль».

По информации от La Stampa, спортивный директор «Ювентуса» Кристиан Гинтоли хочет видеть в команде полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса, который провёл уже два сезона в итальянской Серии А.

25-летний Копмейнерс оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник «Аталанты» записал на свой актив 10 голов и 4 результативные передачи.