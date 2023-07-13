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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет избавиться от Бонуччи из-за большой зарплаты

13 Июля 2023 • 10:15 Комментировать

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от своего капитана Леонардо Бонуччи уже этим летом. La Gazzetta dello Sport сообщает, что главной причиной тому служит сочетание размера зарплаты с 36-летним возрастом футболиста. Отметим, что Бонуччи в данный момент зарабатывает 6,5 миллионов евро в год. Для Серии А такие цифры являются космическими.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Бонуччи «Ювентус» постарается подписать у «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, который больше не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Напомним, Бонуччи ранее уходил из «Ювентуса» летом 2017 года, но спустя год вернулся в команду после неудачного периода в «Милане».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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