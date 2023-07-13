«Рома» получила предложение по Шомуродову от другого клуба из Серии А

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может уйти в очередную аренду. По информации от журналиста Николо Скиры, 28-летний узбек сейчас не входит в планы наставника «джаллоросси» Жозе Моуринью. Римская команда хотела бы избавиться от Элдора.

Источник сообщает, что на руках у «Ромы» пока есть только предложение об аренде. «Лечче» на днях обратился к команде Жозе Моуринью с просьбой одолжить Шомуродова на один сезон. Римляне пока не дали окончательный ответ.

Отметим, что Шомуродов провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в составе «Специи», за которую сыграл 16 матчей в итальянской Серии А и отметился голом и двумя результативными передачами.