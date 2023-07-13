Моджи: «История с Тонали показывает, как сильно притяжение АПЛ»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Молжи считает весьма показательной историю трансфера Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл». По его словам, это показывает, сколь велико притяжение английской высшей лиги, которая считается самой сильной в мире. Раньше эту роль играл итальянский чемпионат, но времена, как известно, меняются.

- Случай с Тонали показывает очевидное - игроки растут и потом собираются туда. Это все постепенно убивает итальянский футбол, а наши молодые игроки, которые не могут должным образом развиваться в нашем чемпионате, чахнут - это видно по выступлениям сборной страны, - цитирует слова Моджи pianetamilan.it.