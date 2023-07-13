«Лацио» претендует на вратаря «Сампдории»

Генуэзская «Сампдория» вылетела во вторую лигу итальянского футбола, но не все ее футболисты готовы справиться с этим разочарованием и играть там. Вратарь Эмиль Аудеро получил заманчивое предложение от римского «Лацио», который готов выложить за него до десяти миллионов евро.

Это плохая новость для миланского «Интера», который, как уточняет fcinter1908.it, также помышлял о приобретении Аудеро. Впрочем, возможно, финалисты Лиги чемпионов захотят выложить за него больше...

Напомним, что очередной сезон итальянского чемпионата Серии А стартует девятнадцатого августа.