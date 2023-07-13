​Спортьелло намерен учиться у Меньяна

Новый вратарь «Милана» Марко Спортьелло не собирается «бросать перчатку» Майку Меньяну, основному голкиперу клуба. По словам Спортьелло, он полон уважения к французскому киперу и не собирается сражаться с ним за место в воротах, осознавая, что его место - это хороший, надежный запас.

- Я не могу назвать себя молодым игроком, но мне есть чему поучиться, и я буду учиться у Майка. Он очень современный голкипер, а я вратарь старой школы, между нами есть большая разница. Я должен перенять это и быть готовым к игре, когда придет мой час, - цитирует слова Спортьелло pianetamilan.it.