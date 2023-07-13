Арривабене: «Никто меня не выгонял, я ушёл сам»

Бывший исполнительный директор туринского «Ювентуса», а также команды Ferrari в Формуле-1, Маурицио Арривабене, заверил, что свои посты покинул сам, и его никто, дескать, не увольнял.

- Никто меня не выгонял, я ушел сам. Надо понимать, что после того, как Джон Элканн лишил меня работы в Ferrari, я уже не мог быть полностью преданным «Ювентусу». Я мог бы поработать еще год, но они предложили трехлетний контракт, - цитирует слова Арривабене fcinter1908.it.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа, действующим чемпионом страны является «Наполи».