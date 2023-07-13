Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович принял решение сменить топ-клуб.

По информации журналиста Альфредо Педульи, форвард «бьянконери» решил покинуть нынешний коллектив и перейти в «ПСЖ». Сообщается, что клубы ещё не заключили сделку по возможному переходу игрока, однако французский гранд намерен предложить 70 миллионов евро, не включая бонусные выплаты.

Напомним, что Душан Влахович стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года. За этот период серб забил 23 гола в 62 матчах в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего форварда в 70 миллионов евро.