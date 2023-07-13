Влахович становится главной целью «ПСЖ» - Осимхен слишком дорог

Запросы итальянского «Наполи» отпугнули даже такого финансового гиганта, как французский «ПСЖ». Как уточняет французское издание Le Parisien, «ПСЖ» отказался от мысли приобрести нигерийского форварда, и решил переключиться на более доступную цель - сербского форварда Душана Влаховича, который не чувствует себя счастливым в туринском «Ювентусе».

Главные характеристики Влаховича очень нравятся новому наставнику «ПСЖ» Луису Энрике, и сам Душан также очень положительно смотрит на идею перебраться во французскую столицу.

Напомним, что французский чемпионат стартует тринадцатого августа.