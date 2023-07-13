Лофтус-Чик: «Знаю, что значит номер 8 в «Милане»

Новобранец «Милана» Рубен Лофтус-Чик решил взять себе номер 8 в своем новом клубе, благо, его освободил Сандро Тонали, отправившийся в обратном направлении, в Англию. Английский полузащитник объяснил, что осознает «тяжесть» этого номера, но готов соответствовать ей.

- Я прекрасно понимаю тяжесть этого номера. Но я думаю, что этот выбор показывает мою готовность сделать все для успеха «Милана». Меня мучили травмы, но сейчас я готов помогать команде и стать ее лидером, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа.