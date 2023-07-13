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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Сассуоло» пошёл на понижение

13 Июля 2023 • 02:20 Комментировать

Третий голкипер «Сассуоло» Алессандро Руссо решил поднабраться игровой практики, которой ему не хватает в составе «нероверди».Он принял приглашение от «Тренто», который выступает в третьей по силе лиге итальянского футбола - Серии С. Контракт рассчитан сроком на один год. Руссо вырос в «Дженоа», где успешно играл в молодежке, но так и не добрался до основного состава. В прошлом году он, однако, все-таки дебютировал в высшей лиге итальянского футбола - это случилось в игре против «Фиорентины» в последнем туре чемпионата, которую «Сассуоло» благополучно проиграл со счетом 1:3. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Алессандро Руссо Тренто
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