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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил нового спортивного директора

13 Июля 2023 • 01:19 Комментировать

Итальянский «Наполи», в минувшем сезоне выигравший чемпионский титул, объявил имя нового спортивного директора. Им стал 58-летний Мауро Мелузо, который в прошлом работал в таких клубах, как «Лечче» и «Специя». Мелузо публике представил, как и подобает, президент клуба Аурелио де Лаурентис.

- Я рад объявить что Мауро Мелузо стал нашим новым спортивным директором. Добро пожаловать в нашу семью! - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется девятнадцатого августа, «Наполи» сыграет в первом туре с «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Мауро Мелузо
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