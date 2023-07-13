«Наполи» объявил нового спортивного директора

Итальянский «Наполи», в минувшем сезоне выигравший чемпионский титул, объявил имя нового спортивного директора. Им стал 58-летний Мауро Мелузо, который в прошлом работал в таких клубах, как «Лечче» и «Специя». Мелузо публике представил, как и подобает, президент клуба Аурелио де Лаурентис.

- Я рад объявить что Мауро Мелузо стал нашим новым спортивным директором. Добро пожаловать в нашу семью! - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется девятнадцатого августа, «Наполи» сыграет в первом туре с «Фрозиноне».