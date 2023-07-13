Маротта опасается, что Саудовская Аравия может ослабить итальянский футбол

Джузеппе Маротта, один из боссов миланского «Интера», опасается, что усиление саудовского футбола, где стало модным вкладывать большие деньги в покупку сильных игроков, может ударить по футболу итальянскому.

- Капиталы, которые вкладываются из Саудовской Аравии в европейский футбол, могут ослабить наш чемпионат. Нам нужны какие-то реформы, и я надеюсь, что они будут проведены, - цитирует слова Маротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует девятнадцатого августа, «Интер» в первом туре сыграет с «Монцей».