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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта опасается, что Саудовская Аравия может ослабить итальянский футбол

13 Июля 2023 • 01:05 Комментировать

Джузеппе Маротта, один из боссов миланского «Интера», опасается, что усиление саудовского футбола, где стало модным вкладывать большие деньги в покупку сильных игроков, может ударить по футболу итальянскому.

- Капиталы, которые вкладываются из Саудовской Аравии в европейский футбол, могут ослабить наш чемпионат. Нам нужны какие-то реформы, и я надеюсь, что они будут проведены, - цитирует слова Маротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует девятнадцатого августа, «Интер» в первом туре сыграет с «Монцей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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