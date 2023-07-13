Симоне Индзаги: «Повторить прошлогодние успехи будет трудно»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги опасается, что клубу будет трудно повторить прошлогодние успехи, когда команда выиграла Суперкубок и Кубок Италии, сыграла в финале Лиги чемпионов и при этом заняла неплохое третье место в Серии А.

- Желание есть, большое желание, мы провели отличный сезон, очень длинный сезон, сыграв 57 матчей. Было немало сложных моментов, но весь штаб клуба ответил на них достойным образом. Нас ждет новый, не менее интенсивный сезон, будем надеяться, что он будет столь же интенсивным и в плане успехов. Будет очень сложно, но желание есть, - цитирует слова Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.