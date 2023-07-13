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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» подписал молодого защитника из чемпионата Дании официально

13 Июля 2023 • 00:16 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Миланский «Интер» усилился 22-летним центральным защитником датского «Орхуса» Янном Биссеком. О переходе немецкого футболиста официально сообщает пресс-служба «нерадзурри», а сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 7 млн евро.

Немец камерунского происхождения подписал с новым клубом пятилетний контракт. В «Орхусе» футболист выступал с 2021 года, а первые шаги в футболе начинал в немецком «Кёльне».

В минувшем сезоне у новичка «Интера» набралось 33 официальных матча. В них ему удалось забить четыре гола в ворота оппонентов. Transfermarkt оценивает игрока обороны в 5 млн евро.

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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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