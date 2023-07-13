Миланский «Интер» усилился 22-летним центральным защитником датского «Орхуса» Янном Биссеком. О переходе немецкого футболиста официально сообщает пресс-служба «нерадзурри», а сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 7 млн евро.

Немец камерунского происхождения подписал с новым клубом пятилетний контракт. В «Орхусе» футболист выступал с 2021 года, а первые шаги в футболе начинал в немецком «Кёльне».

В минувшем сезоне у новичка «Интера» набралось 33 официальных матча. В них ему удалось забить четыре гола в ворота оппонентов. Transfermarkt оценивает игрока обороны в 5 млн евро.